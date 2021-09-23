Украина планирует получить транш МВФ после завершения миссии: у Зеленского назвали сроки

Советник президента Украины Олег Устенко рассказал, когда можно ожидать новый транш от Международного валютного фонда. По его словам, это должно произойти после завершения миссии фонда в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украина 24" .

Как сказал Устенко, украинская сторона ожидает, что через две-три недели после того, как миссия МВФ закончит работать в Украине и отработает полученный материал, вопрос нового кредита вынесут на заседание Совета директоров МВФ.

"Мы ожидаем, что мы получим 750 млн долларов сразу после заседания Совета директоров МВФ. И мы также ожидаем, что сотрудничество по этой программе будет продолжено и еще до конца года мы получим дополнительные средства", - заявил советник президента.