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Украина планирует перейти к переписи населения по реестрам к 2030 году

Автор: Александр Белоус

Новый метод позволит сократить расходы

Украина планирует перейти от традиционной переписи к переписи по реестрам в раунде переписей населения и жилья 2030 года. Для подготовки перехода создана рабочая группа.

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Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил во время онлайн-конференции "Перепись по реестрам в Украине: вызовы, возможности, дальнейшие шаги", сообщается на сайте Кабмина.

"Переход к переписи населения по реестрам имеет многочисленные преимущества и возможности. Это снижение финансовых затрат, сокращение сроков проведения переписи, уменьшение сроков получения результатов переписи населения, снижение нагрузки на респондентов, возможность проводить перепись чаще, чем раз в 10 лет и другие", - сказал Немчінов.

Как отмечается в сообщении, 9 декабря Немчінов вместе с председателем Государственной службы статистики Украины Игорем Вернером и представителем Фонда ООН в области народонаселения Хайме Надалем подписал совместное заявление о создании рабочей группы, которая будет работать над разработкой комплексного проектного документа для перехода от традиционной переписи к переписи по реестрам.

Как сообщало РБК-Украина, Всеукраинскую перепись населения планировали провести в 2020 году, однако ее снова отложили. Перепись запланирована на 2023 год.

Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчінов в интервью РБК-Украина заявил, что подготовку для переписи населения нужно начинать минимум за полтора года.

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