UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина не планирует переговоров с Россией о прямых закупках газа, - Шмыгаль

Автор: Александр Белоус

Украина не планирует переговоров с Россией о прямых закупках природного газа. В хранилищах достаточно голубого топлива для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Денис Шмыгаля изданию LB.uа.

"Такие переговоры не планируются", - сказал он.

Премьер напомнил, что в подземных хранилищах газа Украины находится более 18,5 млрд кубометров газа.

"С вероятностью 100% газ, находящийся в Украине, здесь и будет использован. Часть газа закупалась по цене 3-4 грн. Часть сейчас закачивается уже дорого - по 18 грн. Часть - это собственная добыча. Этот микс позволяет удержать до весны цену, которая установлена в контракте. Это также было просчитано "Нафтогазом", - сказал он.

Шмыгаль заявил, что украинские власти довольно уверенно себя чувствуют с точки зрения прохождения отопительного сезона с газом. "В принципе, Украина по состоянию на конец позапрошлой неделе на 90% готова к отопительному сезону", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля к переговорам о продаже Украине природного газа напрямую.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ