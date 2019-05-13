Украина планирует отказаться от Минских соглашений

Украина планирует отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие страны добьются снятия санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы. Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин, передает РБК-Украина.

Климкин отметил, что он сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств в ходе встреч.

"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - заявил он.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин находится с рабочим визитом в Брюсселе (Бельгия). Как отмечается, 13-14 мая он примет участие в ряде мероприятий по случаю десятой годовщины основания внешнеполитической инициативы Европейского союза Восточное партнерство.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Климкин предложил Петру Порошенко присоединиться к альянсу памяти Холокоста.

Международный альянс памяти Холокоста (The International Holocaust Remembrance Alliance, - ред.) является межправительственной организацией по изучению Холокоста, членами которой являются уже более 30 стран.