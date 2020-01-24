Украина перестала выполнять обязательства перед инвесторами в "зеленую" энергетику

С ноября 2019 года Украина перестала выполнять тарифные обязательства перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Об этом в четверг, 23 января, кулуарах Украинского дома в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука, WNISEF и Horizon Capital рассказал основатель компании Vindkraft Ukraine Карл Стурен, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина".

По информации шведского инвестора, в Тернопольской области уровень расчетов по промышленным станциям в октябре 2019 года составлял 100%, в ноябре - 80%, декабре - 30%, январе 2020 года - 40%. В свою очередь, расчеты с домашними станциями по каждому из обозначенных месяцев составили 0%.

"У каждой компании, которая строила ВЭС или СЭС, есть кредиты, они требуют обслуживания: ежемесячно нужно платить тело кредита и проценты. Долго терпеть эту ситуацию сложно. Получается, что нужно подавать в суд, но у "Гарантированного покупателя" (ГарПО) есть дефицит. Можно подавать на компанию в суд, блокировать счета, но на этом - все. Поэтому иски - это не решение вопроса", - сказал Стурен.

Стурен добавил: несмотря на то, что участники рынка и регуляторные органы продолжают обсуждать варианты решения ситуации, возникшей с финансированием возобновляемых источников энергии, пока этот процесс "не так близок к завершению, как хотелось бы".

Напомним, ранее сообщалось, что согласно озвученным в начале ноября 2019 года данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета ГарПО в 2020 году может составить от 10,4 млрд грн до 13,5 млрд грн. Прогнозировалось, что по итогам 2019 года дефицит составит 400 млн грн.

В начале декабря 2019 года был зарегистрирован законопроект №2543 об улучшении инвестклимата в сфере ВИЭ, предусматривающий добровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов (максимум на 15%) с одновременным продолжением сроков их выплат и сокращение сроков предварительных договоров. Документ поддержан отраслью.

Однако, глава комитета Верхвной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус и Минэкоэнерго выступило категорически против предложенного депутатами сценария реструктуризации.

Как сообщало ранее РБК-Украина, Минэкоэнерго в ноябре 2019 года создало рабочую группу для поиска решения проблемы в секторе ВИЭ, в том числе модели реструктуризации тарифа, однако, ее работа зашла в тупик.