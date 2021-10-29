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Украина переименовала купленный у Британии ледокол: как он теперь называется

Автор: Сергей Новиков

Украина переименовала купленный у Британии ледокол James Clark Ross, который будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Новое название судна - "Ноосфера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что в этом году судно приобрел Национальный антарктический центр МОН. В начале октября ледокол зашел в акваторию Одесского порта. Портом его приписки определена Одесса

Ледокол оснащен океанографическим оборудованием, восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км.

"Теперь украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана. Наличие такого судна, приспособленного для работы в условиях низких температур, позволяет значительно расширить диапазон научных исследований", - говорится в сообщении.

После прохождения всех процедур и изменения названия судна на "Ноосфера" ледокол выйдет в океан уже в этом году и возьмет курс на Антарктиду в направлении украинской полярной станции "Академик Вернадский".

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МОНАнтарктида