Україна перейменувала куплений у Британії криголам: як він тепер називається

Повідомляється, що цього року судно придбав Національний антарктичний центр МОН. На початку жовтня криголам зайшов в акваторію Одеського порту. Портом його приписки визначено Одесу

Криголам оснащено океанографічним обладнанням, вісьмома спеціалізованими лабораторіями і пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км.

"Тепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану. Наявність такого судна, пристосованого для роботи в умовах низьких температур, дозволяє значно розширити діапазон наукових досліджень", - йдеться в повідомленні.

Після проходження всіх процедур і зміни назви судна на "Ноосфера" криголам вийде в океан вже цього року і візьме курс на Антарктиду в напрямку української полярної станції "Академік Вернадський".