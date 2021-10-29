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Україна перейменувала куплений у Британії криголам: як він тепер називається

Автор: Сергей Новиков

Україна перейменувала куплений у Британії криголам James Clark Ross, який забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції "Академік Вернадський". Нова назва судна - "Ноосфера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що цього року судно придбав Національний антарктичний центр МОН. На початку жовтня криголам зайшов в акваторію Одеського порту. Портом його приписки визначено Одесу

Криголам оснащено океанографічним обладнанням, вісьмома спеціалізованими лабораторіями і пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км.

"Тепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану. Наявність такого судна, пристосованого для роботи в умовах низьких температур, дозволяє значно розширити діапазон наукових досліджень", - йдеться в повідомленні.

Після проходження всіх процедур і зміни назви судна на "Ноосфера" криголам вийде в океан вже цього року і візьме курс на Антарктиду в напрямку української полярної станції "Академік Вернадський".

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МОНАнтарктида