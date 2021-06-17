UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - минприроды

Автор: Андрей Василюк

Из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание больших территорий.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухами.

В министерстве отметили, что деградация земель и опустынивание - одни из самых больших угроз для устойчивого развития человечества, приводящих к серьезным проблемам - изменению климата, потере биоразнообразия, нехватке воды, распространению бедности, голоду и массовым миграциям населения.

Украина занимает 9 место в мире по площади пахотных земель, которые занимают почти 33 млн га. Более 60% пахотных земель в Украине покрыты черноземами.

Согласно данным министерства, распаханность земель Украины является одной из самых высоких в мире и достигает чуть больше, чем 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов. 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному влиянию водной эрозии, а более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозиии. При этом до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

"По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание больших территорий", - говорится в сообщении.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отметил, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики.

Для этого был утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года, а также создан Координационный совет по вопросам борьбы с деградацией земель и опустыниванием.

"Наше государство присоединилось к процессу установления и реализации добровольных национальных задач по достижению нейтрального уровня деградации земель. Такая работа проводится в рамках внедрения Целей Устойчивого Развития и Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием. Чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель, должны воплощать меры по стабилизации повышения содержания гумуса в почвах", - сказал Абрамовский.

Напомним, "Большая семерка" на последнем саммите в Корнуолле 13 июня договорилась увеличить свои взносы на финансирование сохранения климата. Также страны обязались собирать 100 миллиардов долларов на помощь более бедным странам, призывая другие развитые страны присоединиться к этим усилиям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода