Украина переходит на использование международного классификатора в закупках медизделий

Как отмечается, это упростит процесс закупок и сделает невозможной коррупцию

Министерство здравоохранения Украины (Минздрав), Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) и GMDN Агентство подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому с 2019 года украинские медучреждения начнут закупать медицинские изделия по унифицированному классификатору - GMDN. Об этом говорится в сообщении прес-службы Минэкономразвития.

Как отмечают в ведомстве, это упростит процесс закупок, исключит коррупцию и в результате больницы смогут покупать больше необходимых качественных материалов, инструментов, имплантов и медицинского оборудования.



"Государство, больницы и врачи, производители, и, самое главное, украинцы - это будет иметь позитивные изменения для всех", - заявила и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун.



Также в ведомстве отмечают, что до сих пор медучреждения могли свободно формулировать названия медицинских изделий, манипулировать техническими характеристиками и таким образом завышать цены и способствовать коррупции в тендерах на публичную закупку медицинских изделий.

Отметим, классификатор GMDN - это база данных, содержащая информацию о всех типах медицинских изделий, используемых для диагностики, профилактики, мониторинга, лечения или облегчения состояния человека в случаях болезни или травмы. Сейчас в системе около 7,5 тысяч производителей со всего мира и более миллиона медицинских изделий.

Украина будет использовать GMDN-классификатор вместе с 70 странами Европы и США.

Напомним, в 2016 году в материале РБК-Украина "Хотели как лучше: Минздрав провалил международные закупки лекарств" отмечалось, что реформа государственных закупок лекарств, начатая Министерством здравоохранения в 2015 году, забуксовала. Международные организации, которые стали посредниками при закупке лекарств, не смогли обеспечить своевременные поставки. В результате, лекарства Украина могла получить в полном объеме лишь к концу 2016 года.

В свою очередь, депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко", представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила, что парламент должен обратиться в правоохранительные органы относительно расследование дела о закупке лекарств.

Кроме того, о ситуации по закупке лекарств международными организациями обещал доложить премьер-министр Украины Владимир Гройсман.