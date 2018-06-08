Гройсман готує звіт щодо закупівлі ліків міжнародними організаціями

За словами Гройсмана, понад 20 мільйонів громадян отримали рецепти на безкоштовні ліки

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що доповість про ситуацію щодо закупівлі ліків міжнародними організаціями. Про це глава Кабінету міністрів повідомив під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз ми робимо дві програми. З одного боку, закупівлю ліків… Я готую зараз велику доповідь щодо стану закупівлі ліків у міжнародних організаціях. І, повірте мені, не все там так зле, як хтось хоче нам це нав'язати", - заявив Гройсман.

Він додав, що понад 20 мільйонів громадян отримали рецепти на безкоштовні ліки.

"Це приблизно 240 ліків, які ми надаємо безкоштовно", - зазначив він.

Нагадаємо, депутат Верховної ради від фракції "Блок Петра Порошенко", представник президента у ВР Ірина Луценко заявила, що парламент повинен звернутися в правоохоронні органи щодо розслідування справи про закупівлю ліків.