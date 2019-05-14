Украина переходит к единым стандартам в описании лекарств

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Кабмин принял постановление о внесении изменений в положение о Государственном реестре лекарственных средств

Кабинет министров Украины принял постановление о внесении изменений в положение о Государственном реестре лекарственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сообщается, что утвержденная унификация данных сделает региональные закупки прозрачными, минимизирует коррупционную составляющую и приблизит украинское законодательство к практике Европейского союза.

Согласно постановлению КМУ № 387 от 8 мая 2019, вся информация о лекарственных средствах вносится в Государственный реестр лекарственных средств по единым национальным стандартам, принятым на основе международных стандартов (ISO).

Теперь информация о лекарствах будет интегрироваться в систему ProZorro. Она будет максимально детализирована. Например, таблетированные формы лекарственных средств будут указываться исключительно в количестве таблеток, а цена будет рассчитываться за одну таблетку.

"Для производителей такие нововведения означают равные условия, честную конкуренцию и возможность выхода на международные рынки, для больниц - четкие правила и минимизация ошибок при формировании закупок. В результате больницы смогут закупать больше лекарств за те же деньги для своих пациентов", - заявили в Минздраве.

Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает возможность организации доставки лекарств в сельскую местность, в том числе по почте.