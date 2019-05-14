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Україна переходить до єдиних стандартів в описі ліків

Новини » Суспільство    14.05.2019 - 12:06
Україна переходить до єдиних стандартів в описі ліків
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Кабмін прийняв постанову про внесення змін до положення про Державний реєстр лікарських засобів

Кабінет міністрів України прийняв постанову про внесення змін до положення про Державний реєстр лікарських засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що затверджена уніфікація даних зробить регіональні закупівлі прозорими, мінімізує корупційну складову і наблизить українське законодавство до практики Європейського союзу.

Згідно з постановою КМУ № 387 від 8 травня 2019, вся інформація про лікарські засоби вноситься до Державного реєстру лікарських засобів за єдиним національним стандартам, прийнятим на основі міжнародних стандартів (ISO).

Тепер інформація про ліки буде інтегруватися в систему ProZorro. Вона буде максимально деталізована. Наприклад, таблетовані форми лікарських засобів будуть зазначатися виключно у кількості таблеток, а ціна буде розраховуватися за одну таблетку.

"Для виробників такі нововведення означають рівні умови, чесну конкуренцію і можливість виходу на міжнародні ринки, для лікарень - чіткі правила і мінімізація помилок при формуванні закупівель. В результаті лікарні зможуть купувати більше ліків за ті ж гроші для своїх пацієнтів", - заявили в МОЗ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розглядає можливість організації доставки ліків в сільську місцевість, в тому числі поштою.

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