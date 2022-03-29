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Украина на переговорах с Россией пообещала реагировать на возможные пытки пленных

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Стамбул, Вторник 29 марта 2022 12:30
Украина на переговорах с Россией пообещала реагировать на возможные пытки пленных Фото: Украина обещает расследовать пытки военнопленных (t.me zsuwar)
Автор: Александр Мороз

На переговорах России и Украины украинская сторона пообещала реагировать на возможные случаи пыток российских военнопленных. В частности, будут приниматься меры в отношении тех военных, которые допускают нарушение законов войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Генштаба ВСУ Александра Кириленко на брифинге в Стамбуле.

"Командованием ВСУ очень четко была выражена позиция относительно соблюдения международных законов об обращении с военнопленными. Вся информация, которая поступает, детально проверяется ВСУ. Если будут выявляться нарушения, будут приниматься соответствующие правовые решения по тем военнослужащим, которые нарушают законы об обращении с военнопленными. В то же время мы рассчитываем и было заявлено российской стороной на соблюдение этих договоров Российской Федерацией, - отметил он.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал фейками видео с якобы издевательствами над пленными российскими солдатами, которые на днях начали распространяться в СМИ.

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