Украина на переговорах с Россией пообещала реагировать на возможные пытки пленных

На переговорах России и Украины украинская сторона пообещала реагировать на возможные случаи пыток российских военнопленных. В частности, будут приниматься меры в отношении тех военных, которые допускают нарушение законов войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Генштаба ВСУ Александра Кириленко на брифинге в Стамбуле.

"Командованием ВСУ очень четко была выражена позиция относительно соблюдения международных законов об обращении с военнопленными. Вся информация, которая поступает, детально проверяется ВСУ. Если будут выявляться нарушения, будут приниматься соответствующие правовые решения по тем военнослужащим, которые нарушают законы об обращении с военнопленными. В то же время мы рассчитываем и было заявлено российской стороной на соблюдение этих договоров Российской Федерацией, - отметил он.