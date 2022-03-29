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Україна на переговорах з Росією пообіцяла реагувати на можливі тортури полонених

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Стамбул, Вівторок 29 березня 2022 12:30
Україна на переговорах з Росією пообіцяла реагувати на можливі тортури полонених Фото: Україна обіцяє розслідувати тортури військовополонених (t.me zsuwar)
Автор: Олександр Мороз

На переговорах Росії та України українська сторона пообіцяла реагувати на можливі випадки тортур російських військовополонених. Зокрема, будуть вживатися заходи щодо тих військових, які допускають порушення законів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Генштабу ЗСУ Олександра Кириленка на брифінгу в Стамбулі.

"Командуванням ЗСУ дуже чітко була виражена позиція щодо дотримання міжнародних законів про поводження з військовополоненими. Вся інформація, яка надходить, детально перевіряється ВСУ. Якщо виявлятимуться порушення, прийматимуться відповідні правові рішення щодо тих військовослужбовців, які порушують закони про поводження з військовополоненими. У той же час ми розраховуємо і було заявлено російською стороною на дотримання цих договорів Російською Федерацією, - зазначив він.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав фейками відео з нібито знущаннями над полоненими російськими солдатами, які днями почали поширюватися в ЗМІ.

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