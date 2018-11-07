Украина передаст Индонезии в качестве гуманитарной помощи 10 млн гривен

Фото: последствия землетрясения в Индонезии (twitter.com/UkrZaKordonom)

Средства выделят из резервного фонда государственного бюджета

Гуманитарная помощь пострадавшей от разрушительного землетрясения и цунами Индонезии от Украины составит 10 млн гривен. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, для исполнения указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Индонезии Министерству иностранных дел Украины выделили 10 млн гривен и поручили перечислить их в иностранной валюте на согласованный с Джакартой банковский счет. Средства будут выделены за счет резервного фонда государственного бюджета. Правительство рассчитывает, что предоставление гуманитарной помощи будет способствовать развитию отношений между странами.

Фото: распоряжение правительства

Напомним, ранее сообщалось, что Индонезия оценила ущерб от землетрясения и цунами в более 900 млн долларов.

В конце сентября произошло землетрясение магнитудой 7,5, которое вызвало массовые разрушения на индонезийском острове Сулавеси. Количество жертв, по официальным данным, превысило 2 тысячи человек, еще несколько тысяч считались пропавшими без вести. На Сулавеси были разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий.