Україна передасть Індонезії в якості гуманітарної допомоги 10 млн гривень

Фото: наслідки землетрусу в Індонезії (twitter.com/UkrZaKordonom)

Кошти виділять з резервного фонду державного бюджету

Гуманітарна допомога постраждалій від руйнівного землетрусу і цунамі Індонезії від України складе 10 млн гривень. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, на виконання указу президента про надання гуманітарної допомоги Індонезії Міністерству закордонних справ України виділили 10 млн гривень і доручили перерахувати їх в іноземній валюті на погоджений з Джакартою банківський рахунок. Кошти будуть виділені за рахунок резервного фонду державного бюджету. Уряд розраховує, що надання гуманітарної допомоги сприятиме розвитку відносин між країнами.

Фото: розпорядження уряду

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Індонезія оцінила збиток від землетрусу і цунамі у більш ніж 900 млн доларів.

В кінці вересня стався землетрус магнітудою 7,5, який викликав масові руйнування на індонезійському острові Сулавесі. Кількість жертв, за офіційними даними, перевищила 2 тисячі осіб, ще кілька тисяч вважалися зниклими безвісти. На Сулавесі були зруйновані тисячі житлових будинків, лікарень, готелів та інших будівель.