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"Пожар идет по плану": Кулеба рассказал о процессах в международных судах против России

Новости » Политика     18.05.2020 - 11:00
"Пожар идет по плану": Кулеба рассказал о процессах в международных судах против России
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина подаст меморандум по международному морскому трибуналу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о процессах в международных судах против России. Украина вовремя подаст меморандум по международному морскому трибуналу.

Об этом Кулеба заявил в интервью РБК-Украина.

Кулеба хочет, чтобы имена юридических советников были вписаны золотыми буквами в историю международного права.

"Потому что они в международных судах победят большое государство, постоянного члена Совбеза ООН и грубого нарушителя международного права", - заявил он.

Также министр заявил, что Украина вовремя подаст меморандум по международному морскому трибуналу.

"Мы вовремя подадим сильный меморандум по международному морскому трибуналу. То есть "пожар идет по плану", мы будем работать планово, четко, жестко и с неизменной целью привлечения к юридической ответственности. Россияне, кстати, крайне трепетно относятся ко всем юридическим фиксациям и процессам", - заявил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина подала международное заявление против России - о нарушении прав политических узников, а также о нарушении прав захваченных украинских военных моряков. Все дела находятся на разных стадиях рассмотрения

Напомним, Украина также передаст в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства нарушения прав пленных украинцев пророссийскими боевиками.

Автор: Сергей Щербина

Теги Новости Украины трибуналРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба
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