Украина перед климатическим саммитом в Глазго взяла обязательства по сокращению выбросов

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, письма будут направлены вице-президенту Европейской комиссии по вопросам Зеленого курса Франсу Тиммермансу и спецпосланнику по вопросам климата США Джону Керри относительно участия Украины в Инициативе, которая будет официально представлена на конференции Сторон Парижского соглашения (СОР26).

Авторы проекта напоминают, что Европейский союз, США и еще 32 страны уже выразили свою поддержку Инициативе, среди которых: Канада, Аргентина, Гана, Индонезия, Ирак, Италия, Мексика, Великобритания, которые являются ключевыми эмитентами метана в мире.

Страны, которые присоединяются к инициативе, обязуются достичь общей цели сократить глобальные выбросы метана к 2030 году по меньшей мере на 30% от уровня 2020 года и способствовать использованию наилучших имеющихся методов по количественной оценке выбросов метана.

Согласно рекомендациям в рамках инициативы правительство Украины определяет следующие обязательства:

достичь общей цели сократить глобальные выбросы метана к 2030 году по меньшей мере на 30% от уровня 2020 года.

В документе отмечается, что основными источниками выбросов метана являются: сельское хозяйство (40%), ископаемое топливо (35%) и отходы (20%). В секторе ископаемого топлива добыча, переработка и распределение нефти и газа составляют 23% выбросов метана, а добыча угля - 12%. "При существующих технологий возможное сокращение выбросов метана в нефтегазовом секторе на 7%, большая часть из которых является самоокупаемой и не приводит к росту стоимости энергетических услуг", - говорится в пояснительной записке.