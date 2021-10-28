Україна перед кліматичним самітом у Глазго взяла зобов'язання щодо скорочення викидів

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, листи будуть направлені віце-президенту Європейської комісії з питань Зеленого курсу Франсу Тіммермансу та спецпосланцю із питань клімату США Джону Керрі щодо участі України у Ініціативі, що буде офіційно представлена на конференції Сторін Паризької угоди (СОР26).

Автори проекту нагадують, що Європейський союз, США та ще 32 країни вже висловили свою підтримку Ініціативи, серед яких: Канада, Аргентина, Гана, Індонезія, Ірак, Італія, Мексика, Велика Британія, які є ключовими емітентами метану у світі.

Країни, які приєднуються до Ініціативи, зобов’язуються досягти спільної мети скоротити глобальні викиди метану до 2030 року щонайменше на 30% від рівня 2020 року та сприяти використанню найкращих наявних методів щодо кількісної оцінки викидів метану.

Відповідно до рекомендацій у рамках Ініціативи уряд України визначає такі зобов’язання:

досягти спільної мети скоротити глобальні викиди метану до 2030 року щонайменше на 30% від рівня 2020 року.

У документі зазначається, що основними джерелами викидів метану є: сільське господарство (40%), викопне паливо (35%) та відходи (20%). У секторі викопного палива видобуток, переробка та розподіл нафти та газу становлять 23% викидів метану, а видобуток вугілля - 12%. "За існуючих технологій можливе скорочення викидів метану у нафтогазовому секторі на 7%, більша частина з яких є самоокупною та не призводить до росту вартості енергетичних послуг", - йдеться в пояснювальній записці.