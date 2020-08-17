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Украина в ПАСЕ инициировала подписание декларации по ситуации в Беларуси

Киев, Понедельник 17 августа 2020 04:33
Украина в ПАСЕ инициировала подписание декларации по ситуации в Беларуси
Фото: ПАСЕ (assembly.coe.int)
Автор: Артур Родивилов

Предложение поддержали главы делегаций Британии и стран Балтии

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы составила проект декларации по ситуации в Беларуси. Документ поддержали главы делегаций Британии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

В декларации говорится, что президентские выборы в Беларуси не соответствовали международным избирательным стандартам и не отражали свободного волеизъявления белорусского народа.

Также в декларации осуждается применение силы к участникам мирных протестов в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах.

Власть Беларуси призывают немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний.

Стороны избирательного процесса призвали к диалогу, приветствуется проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний.

Россию предостерегли от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Напомним, ранее в ПАСЕ на события в Беларуси отреагировал ее президент Рик Дамс, он призвал власти Беларуси к максимальной сдержанности и неукоснительному соблюдению основных прав и свобод человека.

Добавим, что страны Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша) сделали совместное заявление о протестах в Беларуси; министры иностранных дел стран осудили насилие и призвали к диалогу.

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