Украина в ПАСЕ инициирует дебаты о непризнании российских выборов в Крыму

Украина подала заявку в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму. Дебаты могут состояться на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает "Крым.Реалии".

"Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексированном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге. Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании", - подчеркнул Арьев.

Напомним, ранее Украина направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, главе Совета безопасности Карелу ван Остерому и делегациям всех стран-членов официальные письма о проведении Россией президентских выборов в оккупированном Крыму, нарушающем Устав ООН.

Также Европейский союз заявил, что не признает итоги голосования в оккупированном Россией Крыму в рамках выборов президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.