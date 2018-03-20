Україна в ПАРЄ ініціює дебати про невизнання російських виборів в Криму

Україна подала заявку до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на проведення дебатів з питання невизнання російських виборів в включеному Криму. Дебати можуть відбутися на квітневій сесії Асамблеї в Страсбурзі, повідомив глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає "Крим.Реаліі".

"Очевидно, Україна повинна звертатися до міжнародного співтовариства, щоб засудити незаконні вибори на анексованому півострові. Принаймні я, як глава делегації в ПАРЄ, вже подав заявку на проведення поточних дебатів на квітневій сесії в Страсбурзі. Але, очевидно, ми можемо віддати перевагу підтримки термінових дебатів по розширеній тематиці щодо Росії, якщо таке подання на розширену тематику зробить делегація Великої Британії ", - підкреслив Ар'єв.

Нагадаємо, раніше Україна направила генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, голові Ради безпеки Карелу ван Остерому і делегаціям усіх країн-членів офіційні листи щодо проведення Росією президентських виборів в окупованому Криму, який порушує Статут ООН.

Також Європейський союз заявив, що не визнає підсумків голосування в окупованому Росією Криму в рамках виборів президента РФ і закликав вивчити повідомлення про порушення, які надходили від міжнародних спостерігачів.