Украина ожидает от Сербии на четкую позицию относительно войны и поддержку санкций - МИД

Украина ожидает на более решительную позицию Сербии относительно российского вторжения и дальнейшей войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера МИД Украины Олега Николенко .

"В Украине рассчитывают на более четкую позицию Сербии как кандидата на членство в Европейском Союзе по осуждению российской агрессии", - говорится в сообщении.

Также Николенко пояснил, что Сербия должна присоединиться к санкциям Евросоюза против России.

"Пространство для маневров Москвы в контексте ее гибридной войны против Европы должно быть закрыто", - сказал в итоге Николенко.