Україна очікує від Сербії на чітку позицію щодо війни та підтримку санкцій, - МЗС

Україна очікує на більш рішучу позицію Сербії стосовно російського вторгнення та подальшої війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку спікера МЗС України Олега Ніколенка.
"В Україні розраховують на більш чітку позицію Сербії як кандидата на членство в Європейському Союзі щодо засудження російської агресії", - йдеться у повідомленні.
Також Ніколенко пояснив, що Сербія має приєднатись до санкцій Євросоюзу проти Росії.
"Простір для маневрів Москви в контексті її гібридної війни проти Європи має бути закритий", - сказав у підсумку Ніколенко.
Нагадаємо, що раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив відсутність можливостей для введення санкцій проти РФ.
Вже у серпні Сербія припинить імпорт російської нафти через європейське ембарго.
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