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Україна очікує від Сербії на чітку позицію щодо війни та підтримку санкцій, - МЗС

Фото: Олег Ніколенко, спікер МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна очікує на більш рішучу позицію Сербії стосовно російського вторгнення та подальшої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку спікера МЗС України Олега Ніколенка.

"В Україні розраховують на більш чітку позицію Сербії як кандидата на членство в Європейському Союзі щодо засудження російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Також Ніколенко пояснив, що Сербія має приєднатись до санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Простір для маневрів Москви в контексті її гібридної війни проти Європи має бути закритий", - сказав у підсумку Ніколенко.

Нагадаємо, що раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив відсутність можливостей для введення санкцій проти РФ.

Вже у серпні Сербія припинить імпорт російської нафти через європейське ембарго.

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