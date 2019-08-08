Украина ожидает ратификации соглашения о ЗСТ новым парламентом Израиля

Фото: флаги Израиля и Украины (facebook.comUkraineMFA)

Вчера Зеленский подписал закон о ратификации этого соглашения

Украина ожидает ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем новым израильским парламентом после выборов 17 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в Twitter.

Она напомнила, что вчера Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной.

"Вчера Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной. Рада приняла закон в прошлом месяце. После парламентских выборов в Израиле 17 сентября ожидается, что новый кнессет ратифицирует закон", - написала она.

Напомним, 7 августа Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским кнессетом.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 июля Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0223 "О ратификации соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 230 нардепов.