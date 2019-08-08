Україна очікує ратифікації угоди про ЗВТ новим парламентом Ізраїлю

Фото: прапори Ізраїлю та України (facebook.comUkraineMFA)

Вчора Зеленський підписав закон про ратифікацію цієї угоди

Україна очікує ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем новим ізраїльським парламентом після виборів 17 вересня. Про це повідомила речниця українського президента Юлія Мендель у Twitter.

Вона нагадала, що вчора Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною.

"Вчора Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною. Рада ухвалила закон минулого місяця. Після парламентських виборів в Ізраїлі 17 вересня очікується, що новий кнесет ратифікує закон", - написала вона.

Нагадаємо, 7 серпня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Угода має набути чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України та ізраїльським кнесетом.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 липня Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №0223 "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль". За документ після кількох невдалих спроб проголосували 230 нардепів.