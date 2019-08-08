ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна очікує ратифікації угоди про ЗВТ новим парламентом Ізраїлю

Новини » Політика    08.08.2019 - 10:11
Україна очікує ратифікації угоди про ЗВТ новим парламентом Ізраїлю
Фото: прапори Ізраїлю та України (facebook.comUkraineMFA)

Вчора Зеленський підписав закон про ратифікацію цієї угоди

Україна очікує ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем новим ізраїльським парламентом після виборів 17 вересня. Про це повідомила речниця українського президента Юлія Мендель у Twitter.

Вона нагадала, що вчора Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною.

"Вчора Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною. Рада ухвалила закон минулого місяця. Після парламентських виборів в Ізраїлі 17 вересня очікується, що новий кнесет ратифікує закон", - написала вона.

Україна очікує ратифікації угоди про ЗВТ новим парламентом Ізраїлю

Нагадаємо, 7 серпня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Угода має набути чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України та ізраїльським кнесетом.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 липня Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №0223 "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль". За документ після кількох невдалих спроб проголосували 230 нардепів.

Зеленський затвердив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем Ізраїль і США провели успішні випробування системи ПРО на Алясці
Новини України ІзраїльЗВТ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся