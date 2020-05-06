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Україна чекає запрошення до програми НАТО на наступному засіданні Альянсу

Новини » Політика     06.05.2020 - 16:32
Україна чекає запрошення до програми НАТО на наступному засіданні Альянсу
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

З військової точки зору Україна готова приєднатися до програми НАТО

Україна може отримати запрошення приєднатися до програмою Партнерства розширених можливостей (Enhanced Opportunity Partnership) НАТО вже на наступному засіданні Альянсу на рівні міністрів оборони. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та північноатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.

За його словами, з військової точки зору Україна вже зараз готова приєднатися до програми НАТО.

"Залишається певна "домашнє завдання" на цьому напрямку, але робота добре спланована і її розуміють представники сектору безпеки та оборони України, як і їх партнери в НАТО. З політичної точки зору ми також спостерігаємо формування консенсусу щодо запрошення України до цього формату найближчих партнерів Альянсу. Чекаю запрошення для України вже в ході наступного засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони", - зазначив Пристайко.

На даний момент в рамках програми НАТО взаємодіють Австралія, Йорданія, Швеція, Фінляндія і Грузія.

Нагадаємо, 15 січня Україна офіційно подала заявку на участь у програмі партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО. Відзначається, що участь у програмі буде сприяти більш оперативному обміну розвідданими між Україною і НАТО.

У лютому тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна планує приєднатися до програми у жовтні.

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Новини України НАТОпартнерствоВадим Пристайко
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