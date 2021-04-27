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Украина ожидает получить до сентября еще 600 млн евро помощи от ЕС

Автор: РБК-Украина

Украина ожидает получить второй транш в размере 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского союза. Помощь от ЕС надеются получить до сентября этого года.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой, передает пресс-служба Минфина.

"Мы благодарны Еврокомиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года - получение первого транша в 600 млн евро. Сейчас правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года", - заявил он.

В ведомстве напомнили, что для получения второго транша помощи от ЕС Украина должна выполнить ряд требований. Речь идет о начале и продолжении реформ в таких сферах:

  • управление государственными финансами,
  • надлежащее управление и верховенство права,
  • улучшение бизнес-климата,
  • секторальные реформы
  • государственные предприятия.

Напомним, недавно в ЕС заявили, что получение Украиной макрофинансовой помощи зависит от централизованных закупок медицинских препаратов через государственное предприятие.

Кроме того, вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала РБК-Украина, когда Украина сможет получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС.

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