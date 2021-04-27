ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина ожидает получить до сентября еще 600 млн евро помощи от ЕС

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 20:33
Украина ожидает получить до сентября еще 600 млн евро помощи от ЕС Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина ожидает получить второй транш в размере 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского союза. Помощь от ЕС надеются получить до сентября этого года.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой, передает пресс-служба Минфина.

"Мы благодарны Еврокомиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года - получение первого транша в 600 млн евро. Сейчас правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года", - заявил он.

В ведомстве напомнили, что для получения второго транша помощи от ЕС Украина должна выполнить ряд требований. Речь идет о начале и продолжении реформ в таких сферах:

  • управление государственными финансами,
  • надлежащее управление и верховенство права,
  • улучшение бизнес-климата,
  • секторальные реформы
  • государственные предприятия.

Напомним, недавно в ЕС заявили, что получение Украиной макрофинансовой помощи зависит от централизованных закупок медицинских препаратов через государственное предприятие.

Кроме того, вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала РБК-Украина, когда Украина сможет получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз Министерство финансов Украины финпомощь
NEWS
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
DAILY
"Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента
Анастасия Извощиковаспециально для РБК-Украина "Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента