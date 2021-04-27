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Україна очікує отримати до вересня ще 600 млн євро допомоги від ЄС

Новость на русском → Києва, Вівторок 27 квітня 2021 20:33
Україна очікує отримати до вересня ще 600 млн євро допомоги від ЄС Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна очікує отримати другий транш у розмірі 600 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського союзу. Допомогу від ЄС сподіваються отримати до вересня цього року.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі з керівником групи Єврокомісії з підтримки України Катаріною Матерновою, передає прес-служба Мінфіну.

"Ми вдячні Єврокомісії за підтримку і за допомогу в грудні 2020 року - отримання першого траншу в 600 млн євро. Зараз Уряд України і Міністерство фінансів роблять все можливе для виконання умов Програми та отримання другого траншу від ЄС у вересні 2021 року", - заявив він.

У відомстві нагадали, що для отримання другого траншу допомоги від ЄС Україна повинна виконати ряд вимог. Йдеться про початок і продовження реформ у таких сферах:

  • управління державними фінансами,
  • належне управління та верховенство права,
  • поліпшення бізнес-клімату,
  • секторальні реформи
  • державне підприємство.

Нагадаємо, нещодавно в ЄС заявили, що отримання Україною макрофінансової допомоги залежить від централізованих закупівель медичних препаратів через державне підприємство.

Крім того, віце-прем'єр з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина розповіла РБК-Україна, коли Україна зможе отримати другий транш макрофінансової допомоги від ЄС.

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