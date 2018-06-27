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Украина ожидает подписания президентом Европарламента решения о выделении 1 млрд евро

НовостиПолитика    27.06.2018 - 17:18
Фото: Европарламент (European Parliament)
Фото: Европарламент (European Parliament)

Окончательное решение может быть подписано на следующей неделе на очередной пленарной сессии Европарламента в Страсбурге

Украина благодарна Совету Евросоюза за принятие окончательного решения о выделении 1 млрд евро макрофинансовой помощи и ожидает подписания этого решения президентом Европарламента. Об этом говорится в коментарии Министерства иностранных дел (МИД).

"Совет Европейского союза окончательно утвердил законодательное решение Европарламента о предоставлении Украине новой Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 1 млрд. Евро... Ожидаем подписания законодательного решения президентом Европейского парламента и представителем Болгарского председательства в Совете ЕС, которое должно состояться на следующей неделе в рамках очередной пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, Франция", - отметили в МИД.

Также в ведомстве расценили такое решение как дальнейшую финансовую помощь нашего государства в условиях российской агрессии, а также "признание Евросоюзом успехов Украины на пути внедрения реформ".

Напомним, 26 июня 2018 года стало известно, что Совет Европейского союза утвердила выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

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Теги публикации: финансы, Европарламент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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