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Україна очікує підписання президентом Європарламенту рішення про виділення 1 млрд євро

НовиниПолітика    27.06.2018 - 17:18
Фото: Європарламент (European Parliament)
Фото: Європарламент (European Parliament)

Остаточне рішення може бути підписане наступного тижня на черговій пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі

Україна вдячна Раді Євросоюзу за ухвалення остаточного рішення про виділення 1млрд євро макрофінансової допомоги та очікує на підписання цього рішення президентом Європарламенту. Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ (МЗС).

"Рада Європейського союзу остаточно затвердила законодавче рішення Європарламенту про надання Україні нової Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 1 млрд. Євро... Очікуємо на підписання законодавчого рішення президентом Європейського парламенту та представником Болгарського головування в Раді ЄС, яке має відбутися наступного тижня в рамках чергової пленарної сесії Європарламенту в Страсбурзі, Франція", - зазначили в МЗС.

Також у відомстві розцінили таке рішення як подальшу фінансову допомогу нашої держави в умовах російської агресії, а також "визнання Євросоюзом успіхів України на шляху впровадження реформ".

Нагадаємо, 26 червня 2018 року стало відомо, що Рада Європейського союзу затвердила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Теги публікації: фінанси, Європарламент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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