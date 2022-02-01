UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский

Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает, когда Россия начнет отвод своих войск от границ Украины. По его словам, это будет важным сигналом к деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы очень ждем момента, когда Россия войска от наших границ. Это очень важный сигнал и единственный правдивый ответ РФ на вопрос, собираются ли они продолжать эскалацию. Не надо слов, надо сделать такой шаг", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что вдоль границ Украины сегодня находятся около 100 тысяч российских военных.

"Вообще мы понимаем, что от 30 до 50 тысяч военных и техники на территории оккупированного Крыма и 30-35 тысяч на оккупированных территориях Донбасса находятся и сегодня около 100 тысяч российских войск находятся вдоль границ Украины", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси с помощью 30 тысяч военнослужащих.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова мобилизировать до 2,5 млн военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину