RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський

Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує, коли Росія почне відведення своїх військ від кордонів України. За його словами, це буде важливим сигналом до деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Ми дуже чекаємо моменту, коли Росія війська від наших кордонів. Це дуже важливий сигнал і єдина правдива відповідь РФ на питання, чи збираються вони продовжувати ескалацію. Не треба слів, треба зробити такий крок", - заявив Зеленський.

При цьому він додав, що уздовж кордонів України сьогодні знаходяться близько 100 тисяч російських військових.

"Взагалі ми розуміємо, що від 30 до 50 тисяч військових і техніки на території окупованого Криму і 30-35 тисяч на окупованих територіях Донбасу знаходяться і сьогодні близько 100 тисяч російських військ знаходяться уздовж кордонів України", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ планує збільшити свою військову присутність в Білорусі за допомогою 30 тисяч військовослужбовців.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна готова мобілізувати до 2,5 млн військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до України