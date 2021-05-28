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Чем Украина может ответить на перекрытие Россией Керченского пролива: ответ эксперта

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Россия на полгода ограничила судоходство в трех районах Черного моря, в том числе и около Керченского пролива. Эксперт рассказал, как Украина может ответить на это.

Об этом сообщил РБК-Украина руководитель организации "Институт стратегических черноморских исследований" Александр Хара, говорится в материале "Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина".

По его словам, Украине следует разорвать заключенный в декабре 2003 года Договор между Украиной и Россией о совместном пользовании Азовским морем и Керченским проливом.

Он считает, что договор был заключен под давлением РФ после конфликта вокруг острова Тузла и абсолютно невыгоден Украине.

Также, по словам эксперта, Верховная рада должна принять закон о территориальных водах, а Кабмин - ввести запрет на пребывание в территориальном море Украины всех российских судов.

Хара считает, если РФ решится на полноценную блокаду украинских портов, то следует ответить аналогичными мерами против ключевого российского порта на Черном море - Новороссийска.

"Тогда это будет серьезный удар по экспортным возможностям РФ и по ее военным способностям", - считает он.

Напомним, военный комитет НАТО обсудил в Брюсселе угрозу Украине со стороны России.

Отметим, по мнению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, теоретически Россия может решиться на вторжение вглубь Украины с Крымского полуострова.

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