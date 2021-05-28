Чим Україна може відповісти на перекриття Росією Керченської протоки: відповідь експерта

За його словами, Україні слід розірвати підписаний у грудні 2003 року Договір між Україною та Росією про спільне користування Азовським морем і Керченською протокою.

Він вважає, що договір був укладений під тиском РФ після конфлікту навколо острова Тузла і абсолютно невигідний Україні.

Також, за словами експерта, Верховна рада повинна прийняти закон про територіальні води, а Кабмін - ввести заборону на перебування в територіальному морі України всіх російських суден.

Хара вважає, якщо РФ зважиться на повноцінну блокаду українських портів, то слід відповісти аналогічними заходами проти ключового російського порту на Чорному морі - Новоросійська.

"Тоді це буде серйозний удар по експортних можливостях РФ і по її військових здібностях", - вважає він.