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Україна від'єднається від енергосистеми Росії та приєднається до європейської: названо строки

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 10:57
Україна від'єднається від енергосистеми Росії та приєднається до європейської: названо строки Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна приєднається до європейської енергетичної системи. Синхронізація з енергосистемою ENTSO-E планується у 2023 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка під час виступу в Раді, який транслювався на Youtube.

"Ми готуємося до синхронізації нашої енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E. Зараз це один з найголовніших проектів для нашої енергетики", - сказав міністр.

За його словами, цієї зими енергосистема України повинна пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі.

Галущенко повідомив що до кінця 2022 року енергосистема увійде в паралельну роботу з європейською енергосистемою, "а у 2023-му на повноцінну роботу синхронно з європейською".

"Розраховуватися з Росією я буду від'єднанням від енергосистеми Росії", - сказав Галущенко у відповідь на запитання одного з депутатів.

Нагадаємо, у 2021 році Україна наблизилася до інтеграції електромереж з країнами ЄС. НКРЕКП ухвалила попереднє рішення про сертифікацію НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).

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