Україна від'єднається від енергосистеми Росії та приєднається до європейської: названо строки

Україна приєднається до європейської енергетичної системи. Синхронізація з енергосистемою ENTSO-E планується у 2023 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка під час виступу в Раді, який транслювався на Youtube .

"Ми готуємося до синхронізації нашої енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E. Зараз це один з найголовніших проектів для нашої енергетики", - сказав міністр.

За його словами, цієї зими енергосистема України повинна пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі.

Галущенко повідомив що до кінця 2022 року енергосистема увійде в паралельну роботу з європейською енергосистемою, "а у 2023-му на повноцінну роботу синхронно з європейською".

"Розраховуватися з Росією я буду від'єднанням від енергосистеми Росії", - сказав Галущенко у відповідь на запитання одного з депутатів.