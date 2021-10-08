Україна від'єднається від енергосистеми Росії та приєднається до європейської: названо строки
Україна приєднається до європейської енергетичної системи. Синхронізація з енергосистемою ENTSO-E планується у 2023 році
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка під час виступу в Раді, який транслювався на Youtube.
"Ми готуємося до синхронізації нашої енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E. Зараз це один з найголовніших проектів для нашої енергетики", - сказав міністр.
За його словами, цієї зими енергосистема України повинна пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі.
Галущенко повідомив що до кінця 2022 року енергосистема увійде в паралельну роботу з європейською енергосистемою, "а у 2023-му на повноцінну роботу синхронно з європейською".
"Розраховуватися з Росією я буду від'єднанням від енергосистеми Росії", - сказав Галущенко у відповідь на запитання одного з депутатів.
Нагадаємо, у 2021 році Україна наблизилася до інтеграції електромереж з країнами ЄС. НКРЕКП ухвалила попереднє рішення про сертифікацію НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).