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Украина отркрывает границу для иностранцев, которые едут из Индии

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Четверг 17 июня 2021 14:01
Украина отркрывает границу для иностранцев, которые едут из Индии Фото: Украина открывается для Индии (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Украина отменила ограничения на въезд для граждан, которые приезжают из Индии. Запрет был введен в начале мая.

Соответствующее постановление было опубликовано в Урядовом курьере в четверг, 17 июня.

С 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии, или тем, которые находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней был запрещен въезд в Украину.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на источники, запрет вводился на неопределенное время.

Решение было связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью на коронаврус в Индии. Страна стала лидером по новым случаях COVID-19. Там в течение нескольких дней регистрировали почти 400 тысяч случаев за сутки.

Ранее сообщалось, что в столице Индии Дели заявили о снятии некоторых карантинных ограничений с 14 июня. В стране фиксируют снижение заболеваимости коронавирусом.

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