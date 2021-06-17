ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна відкриває кордон для іноземців, які їдуть з Індії

Новость на русском →
Четвер 17 червня 2021 14:01
Україна відкриває кордон для іноземців, які їдуть з Індії Фото: Україна відкривається для Індії (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

Україна скасувала обмеження на в'їзд для громадян, які приїжджають з Індії. Заборона була введена на початку травня.

Відповідна постанова була опублікована в Урядовому кур'єрі в четвер, 17 червня.

З 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії, або тим, які перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів був заборонений в'їзд в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на джерела, заборона вводилася на невизначений час.

Рішення було пов'язане з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронаврус в Індії. Країна стала лідером за новими випадками COVID-19. Там протягом декількох днів реєстрували майже 400 тисяч випадків за добу.

Раніше повідомлялося, що в столиці Індії Делі заявили про зняття деяких карантинних обмежень з 14 червня. У країні фіксують зниження захворюваності коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія
NEWS
Дощі відходять. В Україну йде спека до +32 на вихідні
Дощі відходять. В Україну йде спека до +32 на вихідні
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві