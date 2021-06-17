Україна відкриває кордон для іноземців, які їдуть з Індії

Україна скасувала обмеження на в'їзд для громадян, які приїжджають з Індії. Заборона була введена на початку травня.

Відповідна постанова була опублікована в Урядовому кур'єрі в четвер, 17 червня.

З 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії, або тим, які перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів був заборонений в'їзд в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на джерела, заборона вводилася на невизначений час.

Рішення було пов'язане з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронаврус в Індії. Країна стала лідером за новими випадками COVID-19. Там протягом декількох днів реєстрували майже 400 тисяч випадків за добу.