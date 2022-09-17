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Україна відправила третє зафрахтоване ООН судно з зерном для боротьби з голодом в Африці

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Україна, Субота 17 вересня 2022 13:42
Україна відправила третє зафрахтоване ООН судно з зерном для боротьби з голодом в Африці Фото: Україна відправила судно для боротьби з голодом в Ефіопії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту "Чорноморськ". На його борту понад 30 тис. тонн пшениці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Мінінфраструктури.

Судно прямує до Ефіопії, яка, згідно з висновками ООН, знаходиться на межі продовольчої катастрофи.

"За підрахунками ООН, 70 млн соціально незахищеного населення світу, зокрема в Африці та Азії, на грані голоду саме через повномасштабне вторгнення Росії", - заявив Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.

За його словами, у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН Україна відправила три судна з понад 90 тисячами тонн пшениці для жителів Ефіопії та Ємену. В планах - експорт ще 190 тисяч тонн, які наразі закуповують партнери з ООН.

Міністр закликав інших міжнародних партнерів, приватних інвесторів долучитися до закупівлі продовольства для потреб Африки. "Наші порти готові оперативно прийняти та завантажити судна для порятунку світу від голоду", - додав він.

Окрім IKARIA ANGEL, сьогодні з українських портів відправились ще 9 суден. У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 23 судна вирушили з українських портів до країн Африки. На їх борту 0,64 млн тонн продовольства. Загалом, українські порти залишили 159 суден з 3,6 млн тонн агропродукції.

Нагадаємо, за даними ООН, через продовольчу кризу до голодної смерті наблизилися 345 мільйонів людей. З них 70 мільйонів через війну в Україні.

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