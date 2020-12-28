Украина отправила ноту ОБСЕ из-за раненого на Донбассе бойца

В результате обстрелов на Донбассе получил ранение украинский военный. Украинская делегация в ТКГ направила ноту в ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба делегации.

Сейчас состояние здоровья бойца удовлетворительное, его госпитализировали.

"Украинской стороной СЦКК задействовали координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за вчера в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков.

Кроме того, боевики на Донбассе 25 декабря четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали позиции Вооруженных сил Украины и частный сектор. 26 декабря был зафиксирован только один обстрел.

Отметим, президент Владимир Зеленский допустил, что в случае нового нападения Российской Федерации придется проводить всеобщую мобилизацию.

При этом в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что идея массовой мобилизации не является реалистичной.