Україна відправила ноту ОБСЄ через пораненого на Донбасі бійця

В результаті обстрілів на Донбасі отримав поранення український військовий. Українська делегація в ТКГ направила ноту в ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба делегації.

Наразі стан здоров'я бійця задовільний, його госпіталізували.

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за вчора в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.

Крім того, бойовики на Донбасі 25 грудня чотири рази порушили режим припинення вогню. Під обстріл потрапили позиції Збройних сил України та приватний сектор. 26 грудня був зафіксований тільки один обстріл.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський допустив, що у разі нового нападу Російської Федерації доведеться проводити загальну мобілізацію.

При цьому в Раді національної безпеки і оборони України заявили, що ідея масової мобілізації не є реалістичною.