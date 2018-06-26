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Интервью

Украина отправила на экспорт 39 млн тонн зерновых

НовостиЭкономика    26.06.2018 - 23:03
Иллюстративное фото (cfts.org.ua)
Иллюстративное фото (cfts.org.ua)

Украиной также было экспортировано 412,4 тыс. тонн муки

С начала 2017/2018 маркетингового года Украиной экспортировано на внешние рынки 39 млн тонн зерновых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

Отмечается, что в частности было экспортировано:

  • пшеницы - 17 млн тонн;
  • кукурузы - 17,6 млн тонн;
  • ячменя - 4,2 млн тонн;
  • ржи - 36,8 тыс. тонн.

Также в течение указанного периода Украиной было экспортировано 412,4 тыс. тонн муки. Уточняется, что текущий 2017/2018 маркетинговый период завершится 30 июня 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала уборочной кампании в 2018 году украинские аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. Как сообщили в Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, всего собрано озимой пшеницы - 211 тыс. тонн с 73 тыс. гектаров.

Отметим, что Крым за последний год увеличил экспорт зерна в Сирию, что обеспечивает аннексированному Россией полуострову, который находится под санкциями, сбыт излишков урожая и гарантирует президенту Башару Асаду надежные поставки пшеницы.

Минагрополитики: урожай зерновой в 2017 году составил более 60 млн тонн НАБУ завершило расследование хищения зерна на 48 млн гривен
Теги публикации: зерно  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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