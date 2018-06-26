Украина отправила на экспорт 39 млн тонн зерновых

Украиной также было экспортировано 412,4 тыс. тонн муки
С начала 2017/2018 маркетингового года Украиной экспортировано на внешние рынки 39 млн тонн зерновых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.
Отмечается, что в частности было экспортировано:
Также в течение указанного периода Украиной было экспортировано 412,4 тыс. тонн муки. Уточняется, что текущий 2017/2018 маркетинговый период завершится 30 июня 2018 года.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала уборочной кампании в 2018 году украинские аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. Как сообщили в Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, всего собрано озимой пшеницы - 211 тыс. тонн с 73 тыс. гектаров.
Отметим, что Крым за последний год увеличил экспорт зерна в Сирию, что обеспечивает аннексированному Россией полуострову, который находится под санкциями, сбыт излишков урожая и гарантирует президенту Башару Асаду надежные поставки пшеницы.