Україною також було експортовано 412,4 тис. тонн борошна

Із початку 2017/2018 маркетингового року Україною експортовано на зовнішні ринки 39 млн тонн зернових. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України.

Зазначається, що зокрема було експортовано:

пшениці - 17 млн тонн;

кукурудзи - 17,6 млн тонн;

ячменю - 4,2 млн тонн;

жита - 36,8 тис. тонн.

Також протягом зазначеного періоду Україною було експортовано 412,4 тис. тонн борошна. Уточнюється, що поточний 2017/2018 маркетинговий період завершиться 30 червня 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку жнивної кампанії у 2018 році українські аграрії зібрали перший мільйон тонн зерна нового врожаю. Як повідомили у Міністерства аграрної політики та продовольства України, найбільше зібрано озимої пшениці - 211 тис. тонн із 73 тис. гектарів.

Зазначимо, що Крим за останній рік збільшив експорт зерна до Сирії, що забезпечує анексованому Росією півострову, який перебуває під санкціями, збут надлишків урожаю і гарантує президентові Башару Асаду надійні поставки пшениці.