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Україна відправила на експорт 39 млн тонн зернових

НовиниЕкономіка    26.06.2018 - 23:03
Ілюстративне фото (cfts.org.ua)
Ілюстративне фото (cfts.org.ua)

Україною також було експортовано 412,4 тис. тонн борошна

Із початку 2017/2018 маркетингового року Україною експортовано на зовнішні ринки 39 млн тонн зернових. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України.

Зазначається, що зокрема було експортовано:

  • пшениці - 17 млн тонн;
  • кукурудзи - 17,6 млн тонн;
  • ячменю - 4,2 млн тонн;
  • жита - 36,8 тис. тонн.

Також протягом зазначеного періоду Україною було експортовано 412,4 тис. тонн борошна. Уточнюється, що поточний 2017/2018 маркетинговий період завершиться 30 червня 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку жнивної кампанії у 2018 році українські аграрії зібрали перший мільйон тонн зерна нового врожаю. Як повідомили у Міністерства аграрної політики та продовольства України, найбільше зібрано озимої пшениці - 211 тис. тонн із 73 тис. гектарів.

Зазначимо, що Крим за останній рік збільшив експорт зерна до Сирії, що забезпечує анексованому Росією півострову, який перебуває під санкціями, збут надлишків урожаю і гарантує президентові Башару Асаду надійні поставки пшениці.

Мінагрополітики: урожай зерновий у 2017 році склав понад 60 млн тонн НАБУ завершило розслідування щодо розкрадання зерна на 48 млн гривень
Теги публікації: зерно  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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