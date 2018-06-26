Україна відправила на експорт 39 млн тонн зернових

Україною також було експортовано 412,4 тис. тонн борошна
Із початку 2017/2018 маркетингового року Україною експортовано на зовнішні ринки 39 млн тонн зернових. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України.
Зазначається, що зокрема було експортовано:
Також протягом зазначеного періоду Україною було експортовано 412,4 тис. тонн борошна. Уточнюється, що поточний 2017/2018 маркетинговий період завершиться 30 червня 2018 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку жнивної кампанії у 2018 році українські аграрії зібрали перший мільйон тонн зерна нового врожаю. Як повідомили у Міністерства аграрної політики та продовольства України, найбільше зібрано озимої пшениці - 211 тис. тонн із 73 тис. гектарів.
Зазначимо, що Крим за останній рік збільшив експорт зерна до Сирії, що забезпечує анексованому Росією півострову, який перебуває під санкціями, збут надлишків урожаю і гарантує президентові Башару Асаду надійні поставки пшениці.