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"Настоящее кино": Украина провела спецоперацию с паролями для эвакуации афганского режиссера

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Киев, Среда 18 августа 2021 11:14
"Настоящее кино": Украина провела спецоперацию с паролями для эвакуации афганского режиссера Фото: афганского режиссера Сахру Карими эвакуировали из Кабула (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина помогла с эвакуацией из Афганистана известному афганскому режиссеру Сахри Карими. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как ее эвакуировали из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра в эфире "Сніданка з 1+1".

По его словам, женщина написала в соцсети пост-просьбу об эвакуации, на который откликнулась украинская сторона. Однако, женщина не успела на самолет.

"Она должна была вылететь на борту, где было 79 человек, которых мы вывезли. Но она не успела попасть на борт и самолет был вынужден улететь. Казалось надежда была потеряна, их там отталкивали из аэропорта. Но женщину забрал военный турецкий борт. Ее в последний момент забрали. Там была спецоперация с паролями. Это было настоящее кино", - рассказал Кулеба.

Министр отметил, что женщину эвакуировали в результате сложной отдельной операции.

"Спасибо турецким партнерами, что услышали нас", - отметил Кулеба.

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