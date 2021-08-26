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Украина отменила визовый режим еще с одним туристическим островом

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований. Распоряжение принято 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по состоянию сегодня между Украиной и Маврикием действует визовый режим поездок граждан.

Гражданам Республики Маврикий для въезда в Украину оформляются соответствующие визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде (е-Виза).

Граждане Украины, которые намерены совершить поездку в Республику Маврикий, должны оформить соответствующую маврикийскую визу (кроме граждан, путешествующих на Маврикий с туристической целью, которые в связи с односторонним решением правительства Республики Маврикий, принятым 17.03.2017, могут воспользоваться возможностью безвизового въезда и пребывания в стране сроком до 90 дней).

"Положениями проекта соглашения предусматривается введение безвизового режима взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий при условии, что продолжительность пребывания граждан государства одной стороны на территории государства другой стороны не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, с 15 июля на Маврикий смогут прилетать вакцинированные и невакцинированные иностранцы. В островном государстве начался первый этап восстановления туризма.

Напомним, с марта для украинцев начали действовать два новых безвизовых соглашения - с Гранадой и нидерландскими островами Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

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Кабинет Министров Украины