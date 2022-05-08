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Украина отмечает День памяти и примирения. Как 8 мая стало символом победы над нацизмом

Фото: День памяти и примирения в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

В День памяти и примирения Украина вместе со странами Европы и США чтит борцов с нацизмом и всех жертв Второй мировой войны. В этом году мемориальные мероприятия пройдут в условиях полномасштабной российской агрессии, когда над миром вновь нависла глобальная угроза.

Что нужно знать о Дне памяти и примирения - в материале РБК-Украина ниже.

История памятного дня 8 мая

Сегодня практически во всем мире вспоминают героев борьбы с нацистской Германией и погибших в самом кровавом конфликте в современной истории.

Европа и Соединенные Штаты Америки отмечают День памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов 8 мая. Именно в этот день 77 лет назад в 23:01 по среднеевропейскому времени в Берлине был ратифицирован Акт о безоговорочной капитуляции германских войск, что означало окончательную победу Антигитлеровской коалиции над немецкими вооруженными силами.

В Европе памятный день имеет официальное название "Victory in Europe Day". Ежегодно 8 мая в 23:01 во многих городах проходит акция "Первая минута мира". В отличие от европейских стран, в СССР победу над нацистами традиционно отмечали 9 мая. Именно в этот день в 1945 году акт о капитуляции Германии был доставлен Сталину.

К 60-й годовщине окончания Второй мировой войны Генассамблея ООН приняла Резолюцию с призывом к мировой общественности отмечать Дни памяти всех жертв Второй мировой войны на протяжении 8-9 мая.

Фото: венок из крамных маков на монументе Родина-мать ко Дню памяти (РБК-Украина)

Символом Дня памяти жертв войны является красный мак. Цветок символизирует кровавый след от выстрела. Традиционно аппликацию цветка прикрепляют к одежде с левой стороны у груди.

Значение Дня памяти и примирения в Украине

Украинцы присоединились к европейской традиции 8 лет назад, когда парламент принял закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне". С 2015 года День памяти и примирения 8 мая отмечают как государственный праздник.

Согласно закону, долгом государства и граждан является уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом, о ветеранах войны, украинского освободительного движения и жертв нацизма.

На государственном уровне началась реализация программы по актуализации и переосмыслению событий Второй мировой войны на основании обновленных фактов, разрушенных мифов времен Советского союза.

Так, из-за искажения и манипулирования РФ моральным наследием участников Второй мировой войны, 4 мая 2022 Верховная рада приняла постановление "О недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом". В документе подчеркивается необходимость подтвердить вклад украинского народа в общую победу войск антигитлеровской коалиции над нацизмом.

В сегодняшних условиях агрессии России против украинского народа, в Украинском институте национальной памяти подчеркнули значение Дня памяти и примирения. 8 и 9 мая должны быть напоминанием о страшной катастрофе и предострежением, что нельзя решать сложные международные проблемы вооруженным путем.

"Важнейшим итогом войны обязан быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его всеми разумными средствами", - говорится в заявлении УИНП.

Ранее сообщалось, что украинцы изменили отношение к Дню победы после российского вторжения.

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День памяти и примерениядень победы над нацизмом