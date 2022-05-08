Україна відзначає День пам'яті та примирення. Як 8 травня стало символом перемоги над нацизмом

Історія пам'ятного дня 8 травня

Сьогодні практично у всьому світі згадують героїв боротьби з нацистською Німеччиною та загиблих у найкривавішому конфлікті у сучасній історії.

Європа та Сполучені Штати Америки відзначають День пам'яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років 8 травня. Саме цього дня 77 років тому о 23:01 за середньоєвропейським часом у Берліні був ратифікований Акт про беззастережну капітуляцію німецьких військ, що означало остаточну перемогу Антигітлерівської коаліції над німецькими збройними силами.

У Європі пам'ятний день має офіційну назву "Victory in Europe Day". Щорічно 8 травня о 23:01 у багатьох містах відбувається акція "Перша хвилина світу". На відміну від європейських країн, у СРСР перемогу над нацистами традиційно відзначали 9 травня. Саме цього дня 1945 року акт про капітуляцію Німеччини було доставлено Сталіну.

До 60-х роковин закінчення Другої світової війни Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію із закликом до світової громадськості відзначати Дні пам'яті всіх жертв Другої світової війни протягом 8-9 травня.

Фото: вінок із червоних маків на монументі Батьківщина-мати до Дня пам'яті (РБК-Україна)

Символом Дня пам'яті жертв війни є червоний мак. Квітка символізує кривавий слід від пострілу. Традиційно аплікацію квітки прикріплюють до одягу з лівого боку біля грудей.

Значення Дня пам'яті та примирення в Україні

Українці приєдналися до європейської традиції 8 років тому, коли парламент ухвалив закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні". З 2015 року День пам'яті та примирення 8 травня відзначають як державне свято.

Відповідно до закону, обов'язком держави та громадян є шанобливе ставлення до пам'яті про перемогу над нацизмом, про ветеранів війни, українського визвольного руху та жертв нацизму.

На державному рівні розпочалася реалізація програми з актуалізації та переосмислення подій Другої світової війни на підставі оновлених фактів, зруйнованих міфів часів Радянського союзу.

Так, через спотворення та маніпулювання РФ моральною спадщиною учасників Другої світової війни, 4 травня 2022 Верховна рада ухвалила постанову "Про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом". У документі наголошується на необхідності підтвердити внесок українського народу в спільну перемогу військ антигітлерівської коаліції над нацизмом.

У сьогоднішніх умовах агресії Росії проти українського народу, в Українському інституті національної пам'яті наголосили на значенні Дня пам'яті та примирення. 8 та 9 травня мають бути нагадуванням про страшну катастрофу та застереженням, що не можна вирішувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом.

"Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами", - йдеться у заяві УІНП.