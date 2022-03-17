UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина открывает девять гуманитарных коридоров: полный список

Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 17 марта, украинская сторона открывает девять гуманитарных коридоров. По ним доставят необходимую помощь и будут эвакуировать людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

Донецкая область

  • Из Мариуполя в Запорожье. Украинская сторона планирует отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя.

По маршруту заправят цистерну с бензином для заправки частных автомобилей.

Киевская область

  • Из Бородянки в Житомир;
  • Из села Шевченково в Бровары.

Кроме того, планируется доставка продуктов питания и медикаментов в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы и Опанасов.

Харьковская область

Будет передача гуманитарной помощи из Харькова в Волчанск.

Напомним, ранее уже стало известно, что сегодня могут возобновить эвакуацию из Бучи Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияИрина ВерещукВойна России против Украины