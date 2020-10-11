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У Зеленского рассказали детали визита президента Польши в Украину

Киев , Воскресенье 11 октября 2020 13:47
У Зеленского рассказали детали визита президента Польши в Украину
Фото: Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Максим Зайченко

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что во время визита президента Польши Анджея Дуды в Украину значительный акцент будет сделан на экономическое сотрудничество двух стран. В частности, стороны затронут тему развития инфраструктуры.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие, которое будет направлено на инфраструктурную тематику. Будут подписаны несколько соглашений, в частности, касательно нашей морской инфраструктуры", - сказал Жовква.

Он добавил, что тематика украинско-польских отношений расширяется на сферу экономики.

"Говорим не только о политике, об историческом прошлом, о чем, безусловно, речь пойдет во время визита, а и о наших экономических отношениях. Ведь по товарообороту Польша один из наших крупнейших партнеров в Европе", - отметил он.

Напомним, Дуда будет в Украине с 11 по 13 октября. Среди прочего, во время визита состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее президенты стран провели телефонный разговор. Зеленский заявил, что второй визит Дуды в Украину является очередным доказательством дружеских и теплых отношений между Украиной и Польшей.

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